Фото с места экстренной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае 24 февраля 2021 опубликовали в транспортной прокуратуре

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

На севере Красноярского края экстренно сел вертолет авиакомпании «Норильск Авиа» Ми-8. На борту судна находилось 19 человек. Западно-сибирская транспортная прокуратура опубликовала фото с места экстренной посадки вертолета.

ЧП произошло 24 февраля в 10:45 по местному времени. На борту вертолета находились 16 пассажиров и 3 члена экипажа. Судно выполняло рейс Дудинка - Усть-Авам. Расстояние полета почти 320 километров.

Пролетев примерно 28 километров, командир воздушного судна сообщил о технических неисправностях и принял решение посадить вертолет. Посадка прошла успешно никто не пострадал. В причинах ЧП будут разбираться специалисты.

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На борту находились 19 человек – это 16 пассажиров и 3 члена экипажа. И плюс еще около 500 килограммов груза. (подробности)