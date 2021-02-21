В Красноярске сотрудник сгоревшего склада, в котором погибли трое пожарных, обжаловал свой арест

Сотрудник сгоревшего склада, в котором погибли трое пожарных, обжаловал свой арест Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярский краевой суд отклонил жалобу защиты одного из подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей, в котором погибли трое спасателей. Напомним, днем 3 февраля внутри помещения вспыхнул огонь. Собственными усилиями, как уверяют подозреваемые, погасить его не удалось.

Когда пожарные расчеты прибыли на место, там уже полыхало 800 квадратных метров. Стало известно, что внутри остался один из работников склада. На его поиски вышло звено газодымозащитной службы и погибло в полном составе.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По ходатайству следствия были взяты под стражу руководитель фирмы и начальник административно-хозяйственного отдела. Последний и просил о пересмотре меры пресечения.

Однако, как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в краевой прокуратуре, следствие настаивает, что если подозреваемый останется на свободе, то, опасаясь наказания, может скрыться от уголовного преследования или окать давление на свидетелей. Добавим, что такой же аргумент услышал чуть ранее и директор фирмы, который также подавал аналогичную апелляцию.