Правительство Якутии решило ослабить коронавирусные меры

Ограничения сохранятся до 1 марта 2021 Фото: sakha.gov.ru

Глава Якутии подписал указ о частичном послаблении антиковидных мер. Так, к своему привычному режиму работы вернётся общепит, жители смогут посещать фуд-корты, банкетные залы и выставки. Но в то же время строгий масочный режим и социальную дистанцию никто не отменял.

- За прошедшую неделю у нас ситуация несколько улучшилась, мы видим устойчивое снижение заболевания. Сократилось количество тяжелых больных. В связи с этим мы решили снять некоторые ограничения, касающиеся работы предприятий общественного питания и выставочных комплексов. Но говорить о полной победе над болезнью еще рано. По 1 марта сохраняется масочный режим и основные ограничения по социальному дистанцированию, - сообщил глава республики Айсен Николаев.

Также руководитель республики потребовал держать на контроле ситуацию с кишечной инфекцией, обнаруженной в детском саду и особое внимание уделить росту заболеваемости ОРВИ и гриппом в образовательных учреждениях.

Напомним, что недавно в Якутске произошла вспышка норавируса, обнаруженного у 9 малышей из ясельной группы детского сада «Прометейчик». К выяснению всех обстоятельств подключились Роспотребнадзор и прокуратура. Детский сад временно закрыт для посещения.