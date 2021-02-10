11 малышей из Якутска подхватили кишечную инфекцию в детском саду

Инфекцию подхватили 11 детей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске выявлено массовой заражение острой кишечной инфекции неустановленной этиологии среди малышей ясельной группы детского сада «Прометейчик». Как сообщает Управление Роспотребнадзора, по данному факту ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование.

- Проведена проверка детского сада №18 на соблюдение требований санитарного законодательства, отобраны пробы готовых блюд, воды, смывов с объектов внешней среды на микробиологические и вирусологические исследования, проводятся исследования биологического материала сотрудников и заболевших детей на наличие возбудителей кишечной инфекции. Пробы находятся в работе, - сообщают в ведомстве.

По результатам проверки было выявлено нарушение дезинфекционного, санитарно-гигиенического режимов. Деятельность группы приостановили и провели заключительную дезинфекцию.

Все дети находятся в удовлетворительном состоянии, госпитализированных нет. Организовано медицинское наблюдение за всеми детьми, посещавшими данную группу.

В данный момент сотрудники Роспотребнадзора продолжают расследование вспышки кишечной инфекции, по результатам которого будет принято решение.

Напомним, что накануне подобная ситуация произошла в Екатеринбурге. Там зарегистрировано два случая острой кишечной инфекции вирусной этиологии среди детей в детском саду №472. Специалисты взяли на экспертизу образцы воды, пищи и смывы с объектов на пищеблоке. Также в саду провели дополнительную дезинфекцию.