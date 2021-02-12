В Якутске закрыли детский сад после вспышки кишечной инфекции

Дети находятся в удовлетворительном состоянии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске установили причину вспышки кишечного вируса в детском саду «Прометейчик». Как сообщает Роспотребнадзор, по результатам лабораторных исследований оказалось, что 9 малышей подверглись атаке норовирусной инфекции.

- По предписанию Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) с 11.02.2021 г. деятельность МАДОУ детского сада №18 «Прометейчик» им. Т.С. Комарова ГО г. Якутска приостановлена для проведения заключительной дезинфекции и генеральной уборки. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, - отмечают в ведомстве.

К выяснению всех обстоятельств подключилась республиканская прокуратура. Сотрудники проведут проверку по факту произошедшего, специалисты дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей. Также отдельно будет проверен поставщик продуктов питания в данный детский сад. Согласно результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Напомним, что 10 февраля в детском саду «Прометейчик» было выявлено массовой заражение острой кишечной инфекции неустановленной этиологии среди малышей ясельной группы.