На трассе под Норильском столкнулись 9 автомобилей. Фото: ГИБДД

Целая цепочка аварий произошла сегодня, 29 января, на севере края. По информации ГИБДД сначала на 2-м километре автодороги Норильск – Талнах столкнулись 5 автомобилей. Что стало причиной, пока устанавливается. Это могли быть и сложные погодные условия, и ошибки водителей. Добавим, что сейчас в Норильске стоят морозы.

Далее при попытке объехать это ДТП столкнулись еще две машины. Чуть дальше от них столкнулись еще два грузовика. За помощью к медикам обратились водитель и пассажир одного из автомобилей. Долгое время движение в этой части дороги было затруднено.

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