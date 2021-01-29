Смертельная авария в Красноярском крае: погибли мужчина и три женщины

Смертельная авария в Красноярском крае. Фото: ГИБДД

Полиция сообщает еще об одной смертельной аварии на территории Красноярского края. На этот раз в Абанском районе. По предварительным данным, сегодня, 29 января, около 12.00 часов на 79 км автодороги Канск – Абан – Богучаны произошло столкновение двух автомобилей: «Тойота» и «Лада». 69-летний водитель «Лады» двигался со стороны районного центра в село Долгий мост, а иномарка – со стороны поселка Чунояры в Красноярск.

В результате столкновения погибли водитель «Лады» и три его пассажирки, их возраст от 34 до 50 лет. Четвертая женщина была доставлена в больницу. Все они – жители села Долгий мост. Что касается второго водителя, из «Тойоты», его на месте осмотрела бригада «Скорой помощи», госпитализация не потребовалась. На месте работает полиция, выясняет обстоятельства ДТП.

Добавим, что под Красноярском произошла авария с пятью грузовиками и легковушкой, в ней по счастливой случайности никто не пострадал. И еще одна авария в Минусинске, где погиб водитель иномарки, столкнувшейся с автобусом.