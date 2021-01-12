Пострадавшего при сходе лавины в Норильске 14-летнего подростка перевели из реанимации в палату соматического отделения. Врачи отмечают у него положительную динамику. За ним будут ухаживать родственники – это поможет ему поскорее прийти в норму, пережить трагедию, восстановить здоровье.Напомним, что в ночь с 8 на 9 января на горнолыжную базу «Гора Отдельная» в окрестностях Норильска сошла снежная лавина. Удар стихии был настолько мощным, что разметало двухэтажный бревенчатый дом, в котором находилась семья из четырех человек. Подростка нашли первым – он провел под снегом почти 3 часа, но остался жив, получил многочисленные травмы, обморожение конечностей и общее переохлаждение. Почти сутки врачи боролись за его жизнь. А вот его родители и младший брат погибли.Добавим, что следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».