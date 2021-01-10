Глава Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования родным погибших при сходе снежной лавины в Норильске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Напомним, Трагедия случилась в ночь на 9 января в районе горнолыжного склона «Гора Отдельная». Ранее сообщалось, что под завалом оказались шесть туристических домиков, в которых были люди. Как стало известно «Комсомольской правде» – Красноярск, одна семья погибла (выжил только сын-подросток). Она находилась в доме, расположенном ближе всего к склону.Спасательную операцию начали сразу после того, как поступило сообщение о происшествии. В работе задействовали более 240 спасателей и волонтеров, а также участников арктического поискового отряда, отрядов экстренного реагирования МЧС, МВД, противопожарной, горно-, газоспасательной и единой дежурно-диспетчерской служб и подразделений «Норильского никеля».Отметим также, 10 января объявили в Норильске днем траура.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоисковые работы на месте ЧП в Норильске завершены: трое погибли, за жизнь ребенка борются врачи- Поисковые работы на месте ЧП завершены, извлечены тела трех погибших, - подтвердил «Комсомольской правде» - Красноярск начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин (подробнее).Лавины просто так не сходят: что могло стать причиной схода снега на базе отдыха в НорильскеИз собственных источников на месте ЧП «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно, что причиной схода лавины могла стать неухоженная трасса. Проще говоря, скопился снег и достиг критической массы (подробнее).