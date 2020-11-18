«Тетя повела своего ребенка в поликлинику, а его оставила одного»: при пожаре в Красноярске погиб 5-летний мальчик

При пожаре в Красноярске погиб 5-летний мальчик. Фото: СК, Мария ЛЕНЦ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще один смертельный пожар, унесший жизнь ребенка, случился в Красноярске. Трагедия произошла 17 ноября на улице Северо-Енисейской, это Железнодорожный район, погиб 5-летний мальчик, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю и Хакасии.

Вот предварительная версия следователей: во вторник утром, 17 ноября, мать мальчика (она воспитывала его одна) должна была уйти на работу. Поэтому приглядеть за малышом попросила его тетю, свою сестру. Та согласилась, но через некоторое время ей понадобилось отвести в больницу собственного ребенка. Так что она заперла племянника в комнате на замок.

Вскоре там вспыхнул пожар. Выбраться не было никаких шансов – мальчик задохнулся в едком дыму, погиб от отравления угарным газом.

Скорее всего, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По информации источника «Комсомольской правды – Красноярск» в экстренных службах региона, на месте гибели малыша нашли зажигалку. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Причинение смерти по неосторожности». Назначены все необходимые экспертизы.

Напомним, вчера же, 17 ноября, в городе Уяр Красноярского края жертвами пожара стали шесть человек – мать и пятеро ее сыновей, им было от 3 до 14 лет. Анастасия Р. тоже поднимала детей одна, муж ушел.

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