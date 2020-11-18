«Одного ребенка нашли на кухне»: подробности трагедии в Красноярском крае, где при пожаре погибла мать и ее 5 сыновей

17 ноября погибла целая семья: мать Анастасия Р. и пятеро ее сыновей, им было 2, 3, 6, 11 и 14 лет Фото: соцсети

Стали известны подробности страшного пожара, который произошел в городе Уяр Красноярского края. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск в оперативных службах, тело матери и четырех мальчиков нашли в зале, а еще один малыш прятался на кухне. Выходит, не все спали в этот момент, как предполагалось изначально.

Ведро золы унесло 6 жизней

Напомним, в небольшой частный дом полыхнул в ночь на 18 ноября. Там жила 36-летняя Анастасия с сыновьями. Пламя заметили не сразу, а потом было поздно. Хотя пожарные прибыли на возгорание почти за пять минут.

Пожар начался на веранде, оттуда пламя перекинулось на крышу. Фото: КП.

«Настя сгорела на Сурикова 8,и 5 деточек, какой ужас, задохнулись, вытаскивали тела из окна», - рассказали соседи.

Все кто был внутри, задохнулись. Хотя площадь возгорания была небольшой.

– В 23.50 огонь был локализован на площади в 15 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - А в 1.10 пожар ликвидировали полностью.

По предварительным данным, пожар случился из-за ведра с горящей золой. Сейчас в Сибири стоят 20-градусные морозы, в частном секторе давно топят печки. По словам очевидцев, пожар практически не тронул строение — семья задохнулась от угарного газа.

- По предварительным данным следствия, в доме проживала женщина и ее пятеро сыновей в возрасте от 3 до 14 лет, - комментируют в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю. - Предположительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Вероятно, возгорание возникло из-за оставленной в сенях дома непотушенной золы, где и зафиксирован очаг возгорания.

Спастись не удалось никому. Фото: КП.

По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте ЧП работают криминалисты, назначены необходимые экспертизы.

Что известно о семье

Анастасия поднимала детей одна. Личная жизнь не сложилась. С первым мужем рассталась, осталась с тремя детьми. Потом познакомилась с Константином Распутько из Березовски. Закрутилось. Родились еще двое мальчишек.

- Они приезжие, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Виталий*, местный житель. – Она чуть ли не с Москвы, а он вроде из Березовски. Не местные они. Дети не все от этого мужика, младшие только. Домик у них совсем маленький был. Не знаю, как они там все умещались.

Купили небольшой дом в Уяре. Судя по фото, несколько лет они жили счастливо. Или она пыталась так все представить. Вот они вместе на берегу реки, ребятишки окружили папу, тот довольно улыбается. Много детских праздников, где она за руку держит своих пацанов. ПОд многими снимками подписи: «Я люблю своего сыночка». Но год назад глава семейства 36-летний Константин Распутько ушел к другой. Он строил новые отношения, а бывшая жена зашивалась. Может, поэтому у нее на всех фотографиях такой усталый взгляд - безнадежный и смиренный.

На странице в социальной сети у Анастасии много фотографий с детьми Фото: соцсети

- Я знаю Настю практически семь лет, наши дети учились в одном классе, - рассказала Валентина, местная жительница. - Настя, она очень добрая, отзывчивая и не равнодушная, хоть и сама перебивалась с копейки, но одна из первых всегда сдавала деньги на нужды класса, на ремонт. Всегда посещала собрания, ребятишки всегда у нее были опрятные и ухоженные.Она не живет с мужем но детей тянула самостоятельно. Всегда гордилась ими успехами, и делилась ими в соцсетях. Жила, конечно, бедненько, но чисто, и как мать справлялась со своими обязанностями. В детях была воспитана вежливость и опрятность. Жаль, что не стало их дружной семьи.

А что папа?

В соцсетях начали спрашивать с самого утра:

- Кто сгорел, как фамилия?

- Мухина!

- Распутько, - коротко написал бывший муж. И ведь на его странице ни одного упоминания о случившемся. Довольное, улыбающееся на главной. Хотя, кто его знает, что у него внутри…

Отец ребятишек Фото: соцсети

Тем временем в сети открыт сбор помощи родственникам семьи. На фото без кома в горле и не взглянешь. Пять мальчишек, пять братишек. Веселые, улыбаются, с подарками, обмотанные мишурой, облепили они Деда Мороза и Снегурочку. А фотографирует мама. На память. Меньше года прошло и их не стало. В один миг всех шестерых. Нет больше мамы Насти и ее сынишек – им было 2, 3, 6, 11 и 14 лет…

Вот что написали его организаторы:

«В прошлом году, накануне нового года мы собирали им деньги на подарки, а сегодня ночью произошла ужасная трагедия в истории нашего города, сейчас нам нужно помочь похоронить 5 ребятишек и их маму. Это даже невозможно представить, просто не укладывается в голове, что такое произошло и как вообще быть. Отцу этих ангелочков наши соболезнования, терпения и сил».

Семья Фото: соцсети

Нужно остудить!

О том, что горящая зола – это смертельная опасность, чиновники местной администрации предупреждали еще в конце октября. Подробный пост был выложен в официальной группе:

«Выбрасывать золу можно в мусорные контейнеры, но чтобы это было безопасно, золу нужно остудить. Категорически запрещено выбрасывать горящие, раскаленные или горячие отходы. Это может причинить вред тем, кто будет вывозить мусор, повредить контейнеры, вызвать пожар в мусоровозе или на мусорном полигоне. Ни в коем случае нельзя высыпать золу на проезжую часть, тротуары и места общего пользования».

Трагедия, которая произошла в ночь на 18 ноября, прямого отношения к этой информации не имеет. Горящую золу не выбрасывали в мусорный бак или дорогу. Просто раскаленное ведро, доверху наполненное горячей золой, оставили на веранде. Скорее всего, не на железный поддон (как положено), а на деревянный пол. Городским жителям с их централизованным отоплением всех этих тонкостей не понять, да и знать не нужно. А вот в сельской местности и в частном секторе нарушение этих простых правил приводит к страшному.

Добавим, что собирать деньги в помощь родным погибшей семьи будут еще три дня. Чудовищно, но на этом страшном горе уже пытались нажиться мошенники. Поэтому организаторы сбора предупреждают: «Если кому в личку или в комментариях будут скидывать реквизиты, это мошенники».

Оказать помощь родственникам погибшей семьи можно по этой ссылке.

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит свои соболезнования родным и близким погибших.

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