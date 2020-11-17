Мать и пятеро детей погибли при пожаре в Красноярском крае: предварительно стала известна роковая причина

Пятеро детей и взрослый погибли при пожаре в Красноярском крае. Фото: пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар в частном доме в городе Уяр Красноярского края унес жизни шести человек. Как сообщил источник «Комсомольской правды – Красноярск» в экстренных службах региона, погибли мать, 34-летня Анастасия Р. и пятеро ее детей, мальчики, им было 2, 3, 6, 11 и 14 лет...

По данным пресс-службы МЧС, трагедия произошла в частном доме на улице Сурикова,6. За полчаса до полуночи 17 ноября здесь вспыхнул пожар.

По одной из версий, когда дом полыхнул, все уже спали, поэтому выбраться не успел никто. Предварительно, люди задохнулись в дыму. Когда забили тревогу, вызвали пожарных, было уже поздно.

Трагедия случилась в частном деревянном доме. Фото: пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю.

- На тушение привлекалось 23 человека и 7 спецмашин, в том числе от МЧС 15 человек и 4 единицы техники, - рассказывают спасатели. – Пожару был присвоен первый ранг (это рядовой – прим.ред.). Через 20 минут – в 23.50 огонь был локализован на площади в 15 квадратных метров. А в 1.10 пожар ликвидировали полностью.

На веранде наши ведро с горящей золой. Фото: КП.

... Причину пожара устанавливают дознаватели. По предварительной информации, на веранде дома нашли ведро с горящей золой. От нее занялся дощатый пол, затем пламя охватило веранду и перекинулось на крышу.

Пожар начался на веранде, оттуда пламя перекинулось на крышу. Фото: КП.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным и близким погибших. Мы следим за развитием ситуации.

Спастись не удалось никому. Фото: КП.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- Поступило сообщение о пожаре на улице Сурикова, дом 6, по прибытии обнаружили пожар в частном жилом доме на площади 15 квадратных метров. Причина устанавливается. К сожалению, есть погибшие. На месте проводится работа следственно оперативной группы. Для тушения была привлечена группировка в количестве 23 человек. Семь единиц техники, - прокомментировал представитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Александр Данилов.

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