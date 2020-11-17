«Приехали минут за пять, а уже никого не спасли»: очевидцы рассказали о страшном пожаре в Красноярском крае, в котором погибли мать и пятеро детей

На пепелище работают пожарные. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Тьма хоть глаз выколи, на пепелище работают пожарные. Но, увы, людей уже не спасти – они задохнулись в дыму… Появилось видео с места пожара в городе Уяр Красноярского края, где за полчаса до полуночи 17 ноября погибла целая семья: мать Анастасия Р. и пятеро ее сыновей, им было 2, 3, 6, 11 и 14 лет. «Комсомольская правда – Красноярск» поговорила с очевидцами трагедии.

Напомним, она случилась в частном деревянном доме на улице Сурикова,6, где жила 34-летняя мать с сыновьями. Есть версия, что когда дом загорелся, все они уже спали, поэтому вовремя отреагировать, спасти себя и остальных просто не могли.

- Так жалко семью, - плачет на улице женщина, судя по всему, знакомая или соседка. Только вот вечером расстались, разговаривали, уж не помню, о чем. Дети-то, дети, сердце разрывается…

Роковой пожар, по предварительным данным, случился из-за ведра с горящей золой. В Сибири давно уже холодно, а в последние дни ударили сильные морозы, в районах доходило до минус 20. В частных домах народ топит печки. Конечно, старается осторожно. Но в деревнях люди привыкшие, вроде и не могло ничего случиться, но вдруг…Предположительно, от раскаленного ведра загорелся дощатый пол, затем огонь охватил всю веранду, перекинулся на крышу. В комнаты пополз едкий дым...

- Дом остался целый, - рассказывает другой очевидец пожара. - Вы посмотрите. Не знаю, кто пожарных вызвал, но часть у нас рядом, они приехали… Ну, минут за пять. И тушили минут 20. Конечно, сразу и внутрь бросились, а никого уже не спасли. Горело внутри всего ничего, там даже тление больше. От угарного газа они, скорее всего, задохнулись, дым, он намного страшнее огня. Такая беда...

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ СК

- Около полуночи в следственные органы поступило сообщение о том, что на месте пожара в доме на Сурикова в Уяре Красноярского края обнаружены тела шести членов семьи, в том числе одного взрослого и пяти детей со следами ожогов и признаками отравления угарным газом, - прокомментировала Юлия Арбузова, представитель регионального СК. - Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Предположительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Вероятно, из-за оставленной в сенях дома непотушенной золы. Назначены необходимые экспертизы.

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