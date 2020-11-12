Еще один медик в Красноярском крае скончался от коронавируса

Наталья Степановна отдала медицине, пациентам всю свою жизнь. Фото: соцсети.

Жизнь еще одного медика в Красноярском крае оборвалась из-за коронавируса. Это фельдшер Наталья Дуба из Ачинска, ей было 64 года, рассказали наши коллеги с телеканала ОСА.

Наталья Степановна отдала медицине, пациентам всю свою жизнь. После окончания ачинского медколледжа пришла на станцию скорой помощи. И отработала там 5 лет. А потом еще 30 лет была фельдшером медпункта в техникуме.

Не бросила любимое дело даже при пандемии, хотя должна была гораздо раньше уйти на пенсию. А 26 октября ей стало нехорошо – поднялась температура. В этот же день пошла на больничный. Спустя три дня получила результаты теста – положительные.

В субботу ее положили в инфекционный госпиталь Ачинска. Но всего через 4 дня Натальи Степановны не стало – она умерла в реанимации. Это оказалось большим ударом для ее близких и пациентов.

«Прекрасный человек, - не скрывает слез племянница медика. – Очень-очень сильно помогала людям, такая умница! Кто бы за чем ни обратился – всегда. Такой человек, словами не передать. Любила людей и люди ее любили. Молю всех людей: если есть какая-то возможность остаться дома (например, вы уже заработали пенсию), не ходите никуда. Поберегите себя, своих близких, это очень важно».

Муж Натальи Степановны с женой попрощаться не смог – сейчас он тоже борется с ковидом.

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