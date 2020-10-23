Видео с зала суда, где Анатолию Быкову избрали меру пресечения, опубликовал СК

Анатолия Быкова вновь арестовали на два месяца. Стоп-кадр видео

Следственный комитет России опубликовал видео из зала Центрального районного суда Красноярска, где сегодня, 23 октября, избрали меру пресечения Анатолию Быкову. Заседание проходило в закрытом режиме из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Поэтому в зал попали только непосредственные участники процесса.

На видео – Быков в сопровождении силовиков проходит сначала по пустому коридору, затем он уже в зале суда, за решеткой снимает верхнюю одежду и располагается на скамье подсудимых. Здесь ему предстоит провести около двух часов и услышать решение: он заключается под стражу на два месяца, до 21 декабря.

Напомним, что накануне, 22 октября, в краевом суде Анатолю Быкову изменили меру пресечения на домашний арест. Однако из СИЗО он так и не вышел – его вновь задержали. Бывшего криминального авторитета обвиняют в трех тяжких преступлениях: организации убийства бывших подельников Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. За организацию преступного сообщества в 90-х годах. И за организацию убийства бизнесмена Андрея Неколова, которая произошла в январе 2005 года.