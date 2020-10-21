Кокорин в составе «Спартака» не помог вырвать победу у красноярского «Енисея»

Фото: ФК Енисей

Матч 3 тура Кубка России по футболу Енисей-Спартак завершился со счетом 1:0 в пользу сибирских футболистов.

Игра прошла в Красноярске на Центральном стадионе города. Первый тайм завершился со счетом 0:0. Но на первых минутах второго тайма гол в ворота московского "Спартака" забил нападающий "Енисея" Хуан Эдуардо Лескано.

Напомним, что до этой встречи в первом туре «Спартак» обыграл «Родину» с большой разницей в счете - 5:1, а «Енисей», после двухнедельного режима самоизоляции из-за коронавируса, во втором туре проиграл на выезде «Родине» - 0:3.

Матч Енисей-Спартак 21 октября 2020 года проходит при полупустых трибунах – из требований коронавирусной безопасности. Желающих посмотреть игру вживую было много и болельщики до последнего надеялись найти билет на стадион.

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Матч Енисей - Спартак 21 октября 2020 года пройдет на Центральном стадион Красноярска. Красноярская команда сыграет с московскими гостями с 3 туре Кубка России по футболу. Игра начнется в 19.00 по местному времени. (Подробности)