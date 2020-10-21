Енисей - Спартак 21 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Кубка России по футболу 2020-2021

Матч Енисей-Спартак на Центральном стадионе 21 октября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Матч Енисей - Спартак 21 октября 2020 года пройдет на Центральном стадион Красноярска. Красноярская команда сыграет с московскими гостями с 3 туре Кубка России по футболу. Игра начнется в 19.00 по местному времени.

Судья матча: Галимов Роман (Улан-Удэ), судья на линии 1: Иванов Михаил (Кострома), судья на линии 2: Каруненко Сергей (Воронеж).

Предыдущий свой матч, который состоялся 17 октября с Чайкой, Енисей выиграл со счетом 3:2. А последнюю домашнюю игру со Спартаком наши проиграли. Енисей дал достойный отпор столичному «Спартаку» на матче 10-го тура Российской Премьер-лиги в 2018 году. Игра проходила на домашнем поле сибиряков и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака».

Прогнозы на матч Енисей - Спартак 21 октября 2020

"Спартак" - фаворит поединка против красноярского клуба.

Телетрансляция матча Енисей - Спартак 21 октября 2020

Трансляцию можно посмотреть на tele-sport.ru.