Пожар в Красноярске: загорелась крыша производственного здания

Пожар уже ликвидирован Фото: ЧП-Красноярск

Клубы черного дыма напугали жителей левобережья Красноярска. Чуть позже видео было опубликовано в группе ЧП-Красноярск. И сразу посыпались вопросы:

«Что горит?».

«Это реально уже ЧП».

«Жестко, где это?»

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, утром загорелась крыша производственного здания на улице Тотмина, 24. Там производились ремонтные работы. На месте пожара работали более 30 сотрудников и 11 единиц техники.

- Горела крыша здания, битум, поэтому сильно дымила, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. – В 10.58 объявлена ликвидация на площади 100 квадратных метров.

Причины происшествия сейчас устанавливаются.

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