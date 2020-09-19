Не хотела спасаться без ребенка: В Красноярске во время страшного пожара в частном доме погибла мать и ее 6-летняя дочь

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа Фото: krk.sledcom.ru

Большой двухэтажный дом в Ленинском районе Красноярска сейчас весь покрыт копотью и гарью. Окна выбиты, обшивка расплавилась. Еще вчера здесь жила семья из четырех человек: папа, мама и их дети – старшая 17-летняя дочь и младшая, которой было всего 6 лет. Звучал смех, строились планы на будущее.

Для установления причины ЧП назначен ряд экспертиз Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- Дом хороший, богатый, видно, что жила обеспеченная семья, - говорят сейчас соседи. – Отец у них вроде бы работал в каком-то частном охранном предприятии.

Утро 19 сентября перечеркнуло все. В шестом часу утра начался пожар. Все заволокло дымом, огонь стремительно распространялся. Коттедж был обшит вагонкой и покрыт лаком. Все материалы очень горючие, поэтому пламя моментально охватило весь дом.

В пожаре погибли два человека Фото: Ирина КИРШЕВА

В то время все спали. Когда проснулись, уже было поздно. Старшей девочке удалось выбежать из горящего коттеджа. Сейчас она в больнице - сильно обгорели руки. Ее отец тоже госпитализирован…

- Мужчина, наверное, сиганул со второго этажа, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск один из очевидцев. – Я толком не видел. Но, скорее всего, выбил стекло и прыгнул, он был весь в порезах. Женщина металась на балконе. Он ей орал: «Бери дочку и прыгай!». Она не решилась. Может, не нашла ребенка в дыму и осталась с ней.

Огнь мгновенно распространился по всему дому Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Тело малышки пожарные нашли в одной из дальних комнат. Девочка лежала в кровати, словно спала. Ее погибшую маму обнаружили неподалеку.

- Отец рыдает, - продолжает очевидец. – Говорит, что где-то в доме что-то загорелось и пошло-пошло. Но вот он точно уверен, что не от печки и не от проводки. Все это было в порядке и новое.

- В 05:31 утра в Ленинском районе Красноярска произошел пожар в частном жилом доме, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. - В 07:11 пожар локализован. На тушение пожара от МЧС России привлекалось 22 человека, 8 единиц техники.

На ликвидацию пожара ушло менее двух часов Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Что стало причиной возгорания, еще предстоит установить следственным органам. Уже назначены все необходимые экспертизы.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ. - По данному факту следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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