Красноярцев предупредили о взрывах 1 октября. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев предупредили о взрывах. Сегодня, 1 октября, с 13 до 16 часов на месторождении «Торгашинское» будут проведены взрывные работы, пояснили в пресс-службе городской администрации.

По данным главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, радиус опасной зоны при взрывах в карьере Торгашинского месторождения - 550 метров.

КОНКРЕТНО

В зоне организации работ будут введены звуковые сигналы:

- первый сигнал «предупредительный» - один продолжительный сигнал сиреной – при вводе опасной зоны;

- второй сигнал «боевой» - два продолжительных сигнала сиреной – непостредственно перед взрывом; третий сигнал «отбой» - три коротких сигнала сиреной – даются после окончания проведения взрывных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Листья в инее: в Красноярск пришли первые заморозки

В Красноярск пришли заморозки. Те, кто рано утром, часов в шесть, вышел прогуляться по городу с питомцем или просто посидеть в ближайшем сквере, обратили внимание на то, как покрылась инеем еще зеленая листва. В краевом центре еще многие деревья не успели пожелтеть и сбросить листву. И вдруг, как всегда неожиданно, первые заморозки. А ведь сегодня – последний день сентября, чему тут удивляться, что столбик термометра опустился ниже нулевой отметки. К слову, в черте города всегда чуть теплее, так что в его окрестностях ночные заморозки – уже не эксклюзив (подробнее).