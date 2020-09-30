Листья в инее: в Красноярск пришли первые заморозки

Листья в инее обнаружили сегодня утром красноярцы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск пришли заморозки. Те, кто рано утром, часов в шесть, вышел прогуляться по городу с питомцем или просто посидеть в ближайшем сквере, обратили внимание на то, как покрылась инеем еще зеленая листва. В краевом центре еще многие деревья не успели пожелтеть и сбросить листву. И вдруг, как всегда неожиданно, первые заморозки. А ведь сегодня – последний день сентября, чему тут удивляться, что столбик термометра опустился ниже нулевой отметки. К слову, в черте города всегда чуть теплее, так что в его окрестностях ночные заморозки – уже не эксклюзив.

Через пару часов от инея не останется и следа Фото: Мария ЛЕНЦ

О том, какая будет погода в первую неделю октября, рассказали специалисты краевого Гидрометцентра. Пасмурно, маловероятны небольшие осадки. Температура воздуха днем не выше 4 градусов. Правда, в воскресенье днем погода отсыплет от щедрот своих до 10 градусов и солнечно. Ночью до минус 2 градусов. В ночь с воскресенья на понедельник ожидается дождь, поэтому не удивляйтесь, если под утро кое-где увидите небольшой снежный покров. К слову, госавтоинспекторы посоветовали «переобуть» свои автомобили, особенно это важно выезжающим за пределы города.

Кто рано встает, тому и на заиндевелые травинки смотреть Фото: Мария ЛЕНЦ

На юге Красноярского края будет чуть теплее днем: в воскресенье 4 октября до плюс 13 градусов. И холоднее ночью: с пятницы на субботу до минус 6. Что касается севера края, там уже выпал снег, а температура в течение суток колеблется от минус 5 до плюс 2 градусов.