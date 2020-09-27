Завершены поиски 14-летней школьницы, пропавшей в Красноярске в микрорайоне Покровский

Фото группы "Поиск пропавших детей. Красноярск" Вконтакте.

В Красноярске завершены поиски 14-летней Дарьи К. 26 сентября в полночь она ушла из дома и перестала выходить на связь.

Дарья ушла из дома, расположенного в микрорайоне Покровский по улице Чернышевского, д. 118.

Известно было, что в день пропажи на Дарье были чёрные джинсы, белые кроссовки, серо-зеленая куртка, с собой - черная сумка-рюкзак.

Поиски вскоре дали свои результаты. 27 сентября около 14 часов появилось сообщение, что Дарью нашли живой и невредимой. Однако по правилам группы "Поиск пропавших детей. Красноярск", волонтеры не объясняют, где именно и при каких обстоятельствах нашли девочку. Самое главное, что она жива и поиски прекращены.

А ее ровесницу, 14-летнюю Катю П., тоже пропавшую 26 сентября, нашли мертвой. По предварительной информации, она упала с высоты в заброшенном здании.

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