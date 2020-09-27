Завершены поиски 14-летней Кати Попечец, пропавшей в Красноярске

Фото группы "Поиск пропавших детей. Красноярск" Вконтакте

Объявление о том, что в Красноярске объявлены поиски пропавшей 14-летней Кати Попечец, появилось в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск» Вконтакте через несколько часов после исчезновения девочки, 26 сентября в 22.19.

А утром 27 сентября около 10 часов утра стало известно, что девочку нашли мертвой. По правилам группы «Поиск пропавших детей. Красноярск», не сообщается, что именно произошло с пропавшим: где его нашли, почему он ушел и что с ним случилось.

Однако в комментариях красноярцы пишут, что девочка упала с высоты.

Из этого дома Катя ушла на прогулку и не вернулась. Фото https://www.google.com/maps

Напомним, что в этот же день, 26 сентября, пропала и 14-летняя Дарья Кочетова. В 24.00 она ушла из дома совсем в другом районе Красноярска, на улице Чернышевского, д. 118 и до настоящего времени местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, волосы светлые, стрижка каре.

Особые приметы: носит очки, в тёмной оправе.

Была одета: чёрные джинсы, белые кроссовки, серо-зеленая куртка, с собой - черная сумка-рюкзак.

ВАЖНО

Если вы видели пропавшую девочку, знаете, где она может находиться, срочно обратитесь по одному из номеров 8 (391) 227-44-55, 8 (391) 233-47-35 (дежурная часть отдела полиции) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно). Пожалуйста, не проходите мимо, не оставайтесь равнодушными!