В Красноярске объявлены поиски сразу двух 14-летних девочек, пропавших в один день в разных районах города

Фото группы "Поиск пропавших детей. Красноярск" Вконтакте.

В Красноярске объявлены поиски пропавшей 14-летней Кати Попечец, которая 26 сентября ушла на прогулку из дома по адресу улица Базарная, д. 124"а" и не вернулась.

Приметы: рост 175 см., глаза карие, волосы русые.

Особые приметы: носит очки, пирсинг в языке.

Была одета: черная толстовка, черные брюки, чёрные ботинки, с собой - черный рюкзак.

Фото группы "Поиск пропавших детей. Красноярск" Вконтакте.

В этот же день пропала и 14-летняя Дарья Кочетова. 26 сентября в 24.00 она ушла из дома совсем в другом районе Красноярска, на улице Чернышевского, д. 118 и до настоящего времени местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, волосы светлые, стрижка каре.

Особые приметы: носит очки, в тёмной оправе.

Была одета: чёрные джинсы, белые кроссовки, серо-зеленая куртка, с собой - черная сумка-рюкзак.

ВАЖНО

Если вы видели пропавших девочек, знаете, где они могут находиться, срочно обратитесь по одному из номеров 8 (391) 227-44-55, 8 (391) 233-47-35 (дежурная часть отдела полиции) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно). Пожалуйста, не проходите мимо, не оставайтесь равнодушными!