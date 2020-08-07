Красноярцев ждут теплые и пасмурные выходные. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска и края ждут пасмурные, но теплые выходные. Об этом рассказали на сайте гидрометцентра.

После довольно прохладной пятницы – а сегодня в Красноярске дождь и не больше плюс 20 – выходные порадуют теплом.

Итак, в субботу, 8 августа, ожидается плюс 25, правда с кратковременным дождем. А в воскресенье, 9 августа, и того больше – до плюс 26, причем без осадков. Будет облачно, слабый ветер. Ночью плюс 14-15.

Напомним, синоптики пообещали красноярцам в августе аномальную жару. Действительно, на предстоящей неделе возможно до плюс 27-28 градусов.

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Лето почти прошло, а его, словно, и не бывало! Если июнь еще «подбросил» пару недель тепла, то июль и вовсе – сплошное разочарование. Ни палящего зноя, ни раскаленного песка, зато дождей переизбыток. Красноярцам приходилось «ловить» отдельные дни, чтобы выбраться на пляж. Синоптики уверяют, что температура в июле была в пределах нормы - 18,3 градуса. Ну а дожди для этого месяца – обычное дело. Чем август будет удивлять? (подробнее).