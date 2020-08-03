Погода на август 2020 в Красноярске: жара до +28 градусов и холодные ночи

Лето почти прошло, а его, словно, и не бывало! Если июнь еще «подбросил» пару недель тепла, то июль и вовсе – сплошное разочарование. Ни палящего зноя, ни раскаленного песка, зато дождей переизбыток. Красноярцам приходилось «ловить» отдельные дни, чтобы выбраться на пляж. Синоптики уверяют, что температура в июле была в пределах нормы - 18,3 градуса. Ну а дожди для этого месяца – обычное дело.

Чем август будет удивлять? Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды» - Красноярск рассказал главный синоптик Красноярского Гидрометцентра Владимир Еремин и заместитель руководителя ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Алексей Богданов.

До середины августа синоптики прогнозируют жаркие дниФото: Мария ЛЕНЦ

Будет жарко, но недолго

- На ближайшую неделю ситуация достаточно оптимистичная, - обрадовал Владимир Еремин. - По ночам до +17 градусов, днем до +25 градусов. Самыми теплыми станут 8 и 9 августа – до +28 градусов в дневные часы. Но ночи прохладные, а значит, что вода будет быстро остывать. Поэтому купаться будет не совсем комфортно. Осадки возможны практически каждый день, чаще всего по восточным территориям, не исключены локальные грозы и даже с градом. Вторая и третья декады - до +15 по ночам, порядка +20 градусов днем. Пойдет движение к осеннему режиму, к сентябрю. По синоптической ситуации август будет близок к норме.

Солнечные дни всем в радостьФото: Мария ЛЕНЦ

По наблюдениям синоптиков, сейчас выстраивает циркуляция, которая блокирует вынос воздуха из Средней Азии, в основном будет западный и восточный перенос.

А еще в августе ожидаются туманы, которые серьезно осложнят работу судоходства и авиации. Возможны даже задержки рейсов.

Отдыхаем с умом

Во время жары пляжи снова оживутФото: Мария ЛЕНЦ

- Отталкиваясь от метеопрогноза, зона особого внимания - водоемы, - сказал Алексей Богданов. – Люди постараются ухватить эту частичку теплого лета после дождливых дней. Особое внимание хотел бы уделить вопросу детского травматизма на воде: родители, будьте начеку, будьте внимательны к детям и держите ситуацию под контролем. На контроле у нас почти 800 мест несанкционированного выхода людей к водным объектам и, безусловно, мы постараемся в рамках акции «Вода безопасная территория» охватить более количество мест в виде рейдов.

Хорошее время для прогулокФото: Мария ЛЕНЦ

Под особым контролем сотрудников МЧС все горные реки Саян – с сильным течением и порогами. Для экстремалов – это самый любимый вид отдыха. Спасатели рекомендуют не переоценивать свои силы и не рисковать во время подобных путешествий.

Покорителям гор тоже следует быть внимательнее. На узких, извилистых тропах легко оступиться, получить ушиб или перелом. А потом приходится бортом санавиации доставлять пострадавших туристов в больницу. Этим летом были десятки подобных вылетов.

Грибы, медведи и пожары

Влажная и теплая погода способствует росту грибовФото: Мария ЛЕНЦ

Влажную и теплую погоду любят грибы. В этом году их в регионе в избытке. Люди собирают ведрами, пакетами, коробками. Запасаются на зиму.

- Грибов в этом году достаточно, судя по количеству спасательных операций, - отметил заместитель руководителя ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю. – Поэтому советуем, не ходить в лес в одиночку. Только в сопровождении людей, хорошо ориентирующихся на местности.

Для любителей пеших прогулок по лесу и даже посетителей национального парка «Красноярские Столбы» отдельное предупреждение – были случаи выхода медведей. Некоторые закончились трагически.

В этом году спасателям уже не раз приходилось искать грибниковФото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с лесными пожарами не аховая, как в прошлом году. Но под особым контролем Ангарская группа районов – это Кежемский район, Богучанский и Эвенкия.

Высоки риски ЧП на транспортных магистралях. Во время жарких дней многие рванут на озера Хакасии или Красноярское море. Многие торопятся, превышают скорость или совершают опасные маневры. Не надо! Стара, как мир, поговорка: «Тише едешь, дальше будешь». И она работает.

Если же стали очевидцем происшествия на дороге, то звоните 112.