2020-08-03T11:31:58+03:00
Общество

Красноярцам пообещали в августе жару до +28 градусов

Но ночи будут холодные
Ольга КОСТИНА
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Август порадует тепломАвгуст порадует тепломФото: Мария ЛЕНЦ
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Июль так и не дал красноярцам в полной мере насладиться летним отдыхом. Что было? Грозы, ливни, шквалистый ветер и град. Солнечные дни можно пересчитать по пальцам. В такую погоду на пляже можно было застать только самых отчаянных. Другого мы ожидали от середины лета. Хотя синоптики уверяют, что температура в июле была в пределах нормы - 18,3 градуса. Ну а дожди для этого месяца – обычное дело.

Так может август порадует нас теплом? Чего ждать от последнего месяца лета, в пресс-центре «Комсомолки» рассказал главный синоптик Красноярского гидрометцентра Владимир Еремин:

- На ближайшую неделю ситуация достаточно оптимистичная. По ночам до +17 градусов, днем до +25 градусов. Самыми теплыми станут 8 и 9 августа – до +28 градусов в дневные часы. Но ночи прохладные, а значит, что вода будет быстро остывать. Поэтому купаться будет не совсем комфортно. Осадки возможны практически каждый день, чаще всего по восточным территориям, не исключены локальные грозы и даже с градом. Вторая и третья декады - до +15 ночные температуры, порядка +20 градусов днем. Пойдет движение к осеннему режиму, к сентябрю. В принципе, по синоптической ситуации, август будет близок к норме. Выстраивает циркуляция, которая немножко блокирует вынос воздуха из Средней Азии, в основном будет западный и восточный перенос. Зато ожидаем туманы, а это, как правило, осложняет судоходство. Для авиации возможны задержки рейсов.

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Аномально жаркий июнь с грозами и градом размером с перепелиное яйцо закончился. Адское пекло сменила прохлада, дышится куда легче. А горожане уже гадают: каким будет июль? Комфортным или таким же непредсказуемым, как его предшественник? (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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