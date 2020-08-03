В Красноярске полиция проверяет водоемы и просит покинуть неразрешенные пляжи. Фото: пресс-служба полиции

В Красноярске полиция проверяет водоемы, конкретно – места массового отдыха горожан. Подключили к рейдам представителей администрации города и органов опеки и попечительства. Это одна из мер профилактики несчастных случаев на воде. Как всегда, в жаркие дни возле водоемов много отдыхающих, в том числе детей. И очень часто дети приходят купаться без ведома взрослых. И когда происходят ЧП, помощь не всегда приходит вовремя – это и хотят донести инспекторы по делам несовершеннолетних.

В Железнодорожном районе только за последнюю неделю провели более полусотни бесед с детьми и подростками, которые отдыхали на Енисее без взрослых. Всех отправили по домам, потому что места для купания здесь несанкционированные. Следовательно, здесь нет ни дежурных спасателей, ни медработников.

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