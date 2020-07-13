Купаться можно нигде: почему в Красноярске так мало разрешенных пляжей

Как говорится, «время спать, а мы не ели»: минул Ивана Купала, с понедельника 12 июля снят еще ряд ограничений. Куда податься жителям миллионника? Если верить Роспотребнадзору, купаться «можно нигде». В этом году у проверяющих уважительный повод: инфекция не позволяет позволить народу массово собраться, даже на пляже. Да и они не готовы, да и в воде вечная кишечка. И все же, обидно для огромного города, разделенного Енисеем, со множеством заводей, двумя островами, не иметь хотя бы десятка пляжей, с возможностью окунуться. А в прошлом году, а в позапрошлом? И еще, собственно, всегда? Почему пляжи, в лучшем случае, два, в лучшем случае, только для загара, открываются – опять же, в лучшем случае, только к концу лета?

А горожане уверены – проблемы начались, когда застройщик засыпал большую часть протоки и возвел «Белые росы».Фото: Мария ЛЕНЦ

Мест для пляжного отдыха в Красноярске полно. Ориентиры, где потенциально можно отдыхать (читайте: куда горожане ходят регулярно, несмотря на предостережения), отмечены расставленными МЧС табличками «Купаться запрещено». Список таких мест см. ниже, мы не поленились – перечисляем*.

Список мест для отдыха см. ниже, мы не поленились – перечисляемФото: Мария ЛЕНЦ

«Это не нонсенс, что у нас город – миллионник, а мест для отдыха у воды не хватает. Ответственные лица просто не хотят работать – берега не чистят, не принимают мер к тому, чтобы благоустроить и облагородить, очистить воду».

Сергей ВОЛКОВ, председатель Общественной палаты.

"Берега не чистят, не принимают мер к тому, чтобы благоустроить и облагородить, очистить воду"Фото: Мария ЛЕНЦ

«Что касается Роспотребнадзора, который выдает разрешение на пользование мест отдыха у воды, мне кажется, что ведомство работает по каким-то своим инструкциям, которые не имеют никакого отношения к жизни горожан. У нас должны быть места для купания, оборудованные пунктами медицинской помощи и спасателями. Сейчас из-за коронавируса сильно возросли цены летний отдых на базах отдыха, скажем, на Алтае. У многих нет возможности выехать даже на озера нашего края. А купаться хочется всем – но где?»

Сергей ВОЛКОВ, председатель Общественной палаты.

"Сейчас из-за коронавируса сильно возросли цены летний отдых на базах отдыха"Фото: Мария ЛЕНЦ

Абаканская протока – удобна для отдыха и купания от Коммунального моста до самого Ярыгинского проезда. Но непригодна – вода заросла водорослями так, что протока превратилась в болото. Экологи спорят, в чем причина и кто виноват.

Абаканская протокаФото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия строит планы по очистке и ищет на это деньги (сумма – десятки миллионов рублей). А горожане уверены – проблемы начались, когда застройщик засыпал большую часть протоки и возвел «Белые росы».

Мэрия строит планы по очистке и ищет на это деньгиФото: Мария ЛЕНЦ

Горожане нашли альтернативу – устроили стихийный пляж под стенами Успенского мужского монастыря в поселке Удачном. Пока божьи люди крестятся, мирянки в бикини загорают.

Пляж под стенами Успенского мужского монастыря в поселке УдачномФото: Мария ЛЕНЦ

Официально в Красноярске только два пляжа, где можно отдыхать – на острове Отдыха возле Коммунального моста и на острове Татышев. Оба очистили от мусора, установили урны и кабинки для переодевания, подсыпали свежего песка. Запустили водолазов, чтобы проверили дно и убрали весь мусор.

Муниципальные пляжи готовы. Но купаться там нельзя.

Запрещающие табличкиФото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор ссылается на режим ограничений в связи с коронавирусом. Допустим, в этом году коронавирус – причина объективная. Тогда какая была причина год и два, и более назад? Ведомство всегда ссылалось на кишечную палочку в черте Красноярска, поэтому не выдавало разрешение купаться. Загорать можно, купаться – нет.

Роспотребнадзор ссылается на режим ограничений в связи с коронавирусомФото: ИВАНОВА Диана

А может просто кто-то не хочет отвечать за тех, кто в невыносимую жару лезет в воду? То есть стоит запрещающий знак на берегу – как законодательный акт, и если запрет нарушаешь – это твой личный выбор.

Если запрет нарушаешь – это твой личный выбор.Фото: ИВАНОВА Диана

А кишечная палочка – она всегда была, есть и будет. Все об этом знают, но мало кого она пугает.

Это, повторяем, на муниципальных пляжах. А вот у владельцев частного положительное заключение Роспотребнадзора есть. И песок на пляже у них в норме, и вода. Речь идет об Озере-парке «Емельяновское» (озеро Семирадское).

Порядок здесь наведен, лежаки расставлены с учетом санитарной дистанции, разграничили буйками зоны купания. Единственное, что мешает развернуться на всю мощь – указ о социальном дистанцировании. Мол, на пляже еще можно расставить лежаки-одиночки. А в воде всех друг от друга не отделишь. Но...

«Официально мы – парк отдыха, а паркам работать разрешено. У нас порядок, соблюдены санитарные нормы. Знаки «Купаться запрещено» у нас стоят, как и предписано МЧС».

Иван Колчин, директор «Семирадского».

Порядок здесь наведен, лежаки расставлены с учетом санитарной дистанцииФото: Мария ЛЕНЦ

Однако мы не можем запретить нашим отдыхающим заходить в воду. Так что со своей стороны режим самоизоляции мы не нарушаем. Правда, пришлось ограничить посещаемость: если в прошлом году в нас в день было до 4,5 тысяч гостей, а порой и больше, то в этом году – 1000 человек. К слову, входной билет – 400 рублей.

Иван Колчин, директор «Семирадского».

А это озеро в районе парка «Октябрьский» (мясокомбинат). Тут пока вообще не до пляжа – мэрия судится с прошлогодним подрядчиком. Подрядчик должен был оборудовать там зону отдыха – пляж, спортивные площадки, прогулочные дорожки. А вместо этого он перегородил проезд и начал собирать деньги за вход. И до решения суда мэрия не может передать участок другому подрядчику. Так что пляж в этом году получился стихийным.

А это озеро в районе парка «Октябрьский» (мясокомбинат)Фото: Мария ЛЕНЦ

P.S. Вечная тема из серии «черт его знает». Понятно, что есть некая негласная «договоренность»: пляжей как бы нет, но они как бы есть. Купаться как бы запретили, но с трудом можно представить себе полицейских, вытаскивающих народ из воды и выписывающий тут же квитанции штрафов, «не отходя от кассы» (нарушение общественно порядка, от 1000 до 3000). Иначе «социальная напряженность», требования «обустроить» и все такое прочее... Хочется верить, что история не патовая. Дожили же до прекрасного острова Татышев, а это вложения немалые и небыстрые. И до городских пляжей, глядишь, рано или поздно доберемся. А пока, что еще делать - «бог не выдаст...», кишечная палочка не зацепит_или #русскиенесдаются.

* Купаться запрещено: - остров Отдыха за Центральным стадионом...Фото: Мария ЛЕНЦ

* Купаться запрещено

- остров Отдыха за Центральным стадионом;

- перешеек островов Отдыха и Молокова;

- остров Молокова – 500 метров от перешейка;

- дамба затона в районе микрорайона «Южный Берег» и в целом правый берег до сквера Энтузиастов (за ТЦ «Красноярье»);

- протока Енисей у острова Посадного;

- берег возле Октябрьского моста в районе улицы Крайней;

- протока Татышева в районе улицы Якутской (левый берег);

- водоем у левого берега Енисея в районе моста 777;

- водоемы в районе Песчанки;

- водоем реки Бугач в районе парка «Октябрьский» (мясокомбинатский);

- четыре водоема ручья Серебряного вдоль улиц Елены Стасовой и Хрустальной;

- водоем в районе остановки «Сады» (Кузнецовское плато);

- водоем на улице Рязанской (выезд из города в сторону Сосновоборска);

- водоем на реке Панюковке;

- река Базаиха у ее впадения в Енисей.

А КОГДА-ТО БЫЛО ТАК

Самым популярным в 50-60-е годы прошлого века был пляж на Енисее, ниже современной Театральной площади. Как рассказывают пожилые люди, сюда приезжали купаться все от мала до велика. Берег был пологим, с мелкой галькой. Здесь стояли лежаки, пляжные зонты, кабинки для переодевания, сетки для волейбола. Было ничуть не хуже, чем на Черном море. Енисей в то время тоже был теплее. Затем в 1967-71 годах построили ГЭС, после которой вода в Енисее стала намного холоднее. А в 70-х годах Комбайновый завод возвел современную набережную. Она получилась красивой, но напрочь лишила горожан любимого пляжа.