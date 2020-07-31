Новая разметка «ДЕТИ» появилась в Красноярске

31 Июль 2020 2020-07-31T08:51:24+03:00

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В Красноярске появилась новая разметка – крупные буквы прямо на дорожном полотне складываются в надпись «ДЕТИ». Об этом рассказали в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Горизонтальную разметку нанесли около образовательных учреждений, чтобы обратить внимание водителей, призвать их снизить скорость. Разметку сделали на улицах Парашютной, Курчатова, Разина, Коломенской, Московской, Урванцева, Кутузова, Красномосковской.

По сведениям инспекторов, в текущем году произошло уже 49 аварий с участием детей. 48 ребят получили травмы, двое погибли.

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Водителю 27-го автобуса, который 6 марта насмерть сбил на перекрестке Московской - Мичурина 8-летнюю девочку, запретили садиться за руль. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка.

Напомним, девочка вместе с братом шла через дорогу по пешеходному переходу. (Знакомые семьи говорят: она собиралась к бабушке, чтобы поздравить ее с 8 марта). Для транспорта только-только загорелся красный. И в этот момент на переход вылетел 27-й автобус (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU