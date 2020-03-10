Шла поздравить бабушку с 8 марта. Насмерть сбившему девочку водителю запретили водить авто

10 Март 2020 2020-03-10T12:26:32+03:00

Ему грозит до пяти лет [фото, видео]

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Водителю 27-го автобуса, который 6 марта насмерть сбил на перекрестке Московской - Мичурина 8-летнюю девочку, запретили садиться за руль. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка.

Напомним, девочка вместе с братом шла через дорогу по пешеходному переходу. (Знакомые семьи говорят: она собиралась к бабушке, чтобы поздравить ее с 8 марта). Для транспорта только-только загорелся красный. И в этот момент на переход вылетел 27-й автобус…

От удара ребенок умер на месте происшествия. После трагедии было возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителя задержали на двое суток. Однако сейчас мужчина уже дома, его выпустили.

Мичурина - Московская 06.03.2020 ЧП Красноярск Автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку.Видео: ЧП - Красноярск

Но управлять авто больше не сможет – лишен прав на неопределенное время, говорят полицейские. Напомним, подозреваемому грозит до пяти лет (и лишение прав на три года).

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На перекрестке улиц Мичурина – Московская в Красноярске водитель автобуса №27 насмерть сбил 8-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. Видео ЧП уже появилось в сети (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/765059" frameborder="0"></iframe> Комментарий по ДТП на перекрестке Мичурина - Московская в Красноярске 6.03.2020. Автобус 27-го маршрута насмерть сбил 8-летнюю девочку..Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU