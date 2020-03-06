2020-03-06T13:41:07+03:00
Происшествия

На перекрестке в Красноярске автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку

«27-й» сбил школьницу, когда она переходила дорогу на зеленый свет [видео]
Ася ЖУКОВА
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На перекрестке в Красноярске автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку. Фото: пресс-служба ГИБДД России по Красноярскому раю.На перекрестке в Красноярске автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку. Фото: пресс-служба ГИБДД России по Красноярскому раю.
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На перекрестке улиц Мичурина – Московская в Красноярске водитель автобуса №27 насмерть сбил 8-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. Видео ЧП уже появилось в сети.

На видео, опубликованном в группе «ЧП – Красноярск», видно: все произошло мгновенно. На светофоре только что загорелся красный для транспорта. Все машины остановились, но водитель автобуса, как видно, решил завершить маневр – проскочить. И на скорости вылетел на переход. В этот момент на проезжую часть уже шагнула девочка. Тоже неожиданно, стремительно. Скорее всего, увидев, что для пешеходов уже горит зеленый. Она успела сделать всего пару шагов...

Мичурина - Московская 06.03.2020 ЧП Красноярск Автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку.Видео: ЧП - Красноярск

- Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия, - говорят в ГИБДД. - На данный момент движение транспортных средств по Мичурина до пересечения с Московской осуществляется по одной полосе. На месте трагедии работают дорожные полицейские. Приносим соболезнования родным и близким ребенка. Люди, берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU

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