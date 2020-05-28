В Красноярске возле здания краевого правительства снова стали гибнуть голубые ели

28 Май 2020 2020-05-28T10:49:06+03:00

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В Красноярске возле здания краевого правительства вновь стали гибнуть голубые ели. 40 молодых деревьев высадили здесь в октябре прошлого года, после того, как под топор пошли 54 взрослых дерева.

Напомним, что утром 5 октября горожане заметили, как к «серому дому» подогнали спецтехнику и под корень спилили все голубые ели, росшие больше полувека. Специалисты тогда рассказали, что долго пытались вылечить и реанимировать погибающие от вредных факторов деревья, но не получилось, поэтому приняли решение заменить их на новые.

Однако сегодня оказалось, что проблема никуда не ушла – теперь сохнут уже молодые елочки, сбрасывают пожелтевшую хвою. Какие-то «облысели» почти целиком, у других – только верхушки или отдельные ветки. И снова в мэрии говорят, что специалисты Управления зеленого строительства делают все возможное для их спасения. Сейчас у деревьев, якобы, идет сложный процесс приживания.

А может, проблема в том, что саженцы привезли аж с Нальчика, с другой климатической зоны? И процесс ассимиляции с местным климатов стал таким болезненным? Между тем, в Сибири, под боком, есть свои питомники.

ИСТОЧНИК KP.RU