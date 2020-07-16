2020-07-16T15:21:35+03:00
Происшествия

Краевой суд оставил до осени под стражей предпринимателя Анатолия Быкова

Адвокаты бмизнесмена пытались оспорить решение Железнодорожного суда Красноярска
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Анатолия Быкова оставили под стражейАнатолия Быкова оставили под стражейФото: Мария ЛЕНЦ
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Предприниматель и меценат Анатолий Быков останется под стражей до осени. В четверг, 16 июля Красноярский краевой суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции. Напомним, Железнодорожный районный суд постановил, что подозреваемый в организации двойного убийства 26-летней давности авторитет будет содержаться в СИЗО до 3 октября. Однако адвокаты Быкова подали на апелляцию. И суд ее отклонил.

Быкова обвиняют по ст. 17 УК РСФСР (соучастие в преступлении) и в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах по предварительному сговору (ст. 102 УК РСФСР). Предприниматель в СИЗО находится с мая этого года. Следствие считает, что Быков был соучастником организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко, - они входили в преступную группу, которой управлял авторитет. Также известно, что Быкова подозревают в организации преступного сообщества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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