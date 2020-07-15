2020-07-15T18:43:46+03:00
Общество

ТРЦ «Планета» в Красноярске работает с соблюдением необходимых противовирусных мер

В этом убедились лично представители надзорных ведомств и чиновники
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
В "Планете" пока не работают примерочныеВ "Планете" пока не работают примерочныеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Торгово-развлекательный центр «Планета» в Красноярске – это больше, чем огромный магазин. Это настоящее место притяжения для многих жителей края.

Сейчас в ТРЦ «Планета» 26 отделов открыты для посетителей, а 81 магазин работает формате пункта выдачи заказов. Покупатели могут заказать товар на сайте, а затем приходят только забрать покупку.

Гостей просят при входе в ТРЦ надевать маски и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. С помощью специальных устройств, которыми оборудован каждый вход в торговый центр, контролируется количество людей, одновременно находящихся в ТРЦ - это число не может превышать 4000.

выбирать товары можно только на расстоянии Фото: Мария ЛЕНЦ

выбирать товары можно только на расстоянииФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что и число гостей, которые могут одновременно находиться в магазинах, также ограничено и зависит от площади каждого магазина.

- О торговом центре «Планета» мы сейчас говорим без приставки «развлекательный», так как расслабляться еще рано и комплекс работает с ограничениями, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Юлия Мухина, главный специалист отдела предпринимательства и экономического развития администрации Советского района. - Обязательное условие – соблюдение мер безопасности для здоровья красноярцев. Все требования Роспотребнадзора должны исполняться.

Всего в Советском районе - 26 торговых центров. С мая этого года сотрудники администрации района организовали 104 рейда и проверили 1139 торговых объектов. В результате предпринимателям вручено 19 уведомлений за нарушение предупредительных мер, выписано 2 предостережения руководителям салонов красоты на территории торговых центров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как работает «Планета» в Красноярске: магазины открылись частично, все обработали антисептиками от коронавируса

Огромные пустые коридоры, везде таблички «соблюдайте дистанцию», многие проходы закрыты лентой. Сложно принять, но это торгово-развлекательный центр «Планета». Раньше здесь днем и ночью кипела жизнь, толпы покупателей, полные кафешки, музыка, разговоры… (подробнее)

В Красноярске в ТРЦ «Планета» во время самоизоляции впервые расцвел редкий экзотический цветок

Режим самоизоляции пошел на пользу растениям в торгово-развлекательном центре «Планета». Неожиданно отреагировал на отсутствие покупателей замиокулькас (в народе именуемый долларовое дерево) (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ТРЦ «Планета» в Красноярске работает с соблюдением необходимых противовирусных мер
ВТБ: жители Сибири меньше всего пользовались кредитными каникулами
Ущерб 13 миллионов рублей! В Железногорске будут судить «черных риелторов», которые оставили без жилья десятки людей
Благодаря автокреслу в серьезном ДТП с пятью пострадавшими в Красноярске уцелел 2-летний ребенок
В пяти районах Тувы реки вышли из берегов из-за сильных дождей
Десять населенных пунктов Эвенкии включили в Арктическую зону
Красноярские ветеринарные клиники получат субсидии на стерилизацию домашних животных
20 скверов за сезон: в Красноярске полным ходом идет благоустройство уличных пространств
Больничный по коронавирусу после 65 в Красноярске 2020: сроки продлены до 9 августа
В Красноярске при замене магистрального трубопровода погиб рабочий