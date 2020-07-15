ТРЦ «Планета» в Красноярске работает с соблюдением необходимых противовирусных мер

15 Июль 2020 2020-07-15T18:43:46+03:00

В "Планете" пока не работают примерочные Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом убедились лично представители надзорных ведомств и чиновники

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Торгово-развлекательный центр «Планета» в Красноярске – это больше, чем огромный магазин. Это настоящее место притяжения для многих жителей края.

Сейчас в ТРЦ «Планета» 26 отделов открыты для посетителей, а 81 магазин работает формате пункта выдачи заказов. Покупатели могут заказать товар на сайте, а затем приходят только забрать покупку.

Гостей просят при входе в ТРЦ надевать маски и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. С помощью специальных устройств, которыми оборудован каждый вход в торговый центр, контролируется количество людей, одновременно находящихся в ТРЦ - это число не может превышать 4000.

выбирать товары можно только на расстоянииФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что и число гостей, которые могут одновременно находиться в магазинах, также ограничено и зависит от площади каждого магазина.

- О торговом центре «Планета» мы сейчас говорим без приставки «развлекательный», так как расслабляться еще рано и комплекс работает с ограничениями, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Юлия Мухина, главный специалист отдела предпринимательства и экономического развития администрации Советского района. - Обязательное условие – соблюдение мер безопасности для здоровья красноярцев. Все требования Роспотребнадзора должны исполняться.

Всего в Советском районе - 26 торговых центров. С мая этого года сотрудники администрации района организовали 104 рейда и проверили 1139 торговых объектов. В результате предпринимателям вручено 19 уведомлений за нарушение предупредительных мер, выписано 2 предостережения руководителям салонов красоты на территории торговых центров.

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ИСТОЧНИК KP.RU