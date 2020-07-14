2020-07-14T15:25:02+03:00
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В Красноярске в ТРЦ «Планета» во время самоизоляции впервые расцвел редкий экзотический цветок

Отсутствие покупателей благотворно отразилось на растениях
Ольга КОСТИНА
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Замиокулькас редко цвететЗамиокулькас редко цвететФото: Мария ЛЕНЦ
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Режим самоизоляции пошел на пользу растениям в торгово-развлекательном центре «Планета». Неожиданно отреагировал на отсутствие покупателей замиокулькас (в народе именуемый долларовое дерево).

Долларовое дерево в период самоизоляции стало лучше расти Фото: Мария ЛЕНЦ

Долларовое дерево в период самоизоляции стало лучше растиФото: Мария ЛЕНЦ

Пустил стрелку, вскоре появился светло-серый початок и вот-вот расцветет. Отметим, что явление это очень редкое. Не у каждого заядлого садовода может зацвести замиокулькас. Сотрудники «Планеты» даже не сразу поняли, что произошло с растением. Вот что они рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск:

Китайская роза усыпана бутонами Фото: Мария ЛЕНЦ

Китайская роза усыпана бутонамиФото: Мария ЛЕНЦ

«Замиокулькас вообще не цветет! И тут впервые зацвел! Мы даже не думали, что такое возможно!».

Спокойная обстановка пошла на пользу и гибискусу (он же китайская роза). Весь куст усыпан бутонами, некоторые даже начали распускаться. А раньше ведь никогда не цвел!

За растениями хорошо ухаживают Фото: Мария ЛЕНЦ

За растениями хорошо ухаживаютФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что в штате торгового центра работает специальный человек, который ухаживает за растениями. Поливает, опрыскивает, протирает листочки - холит и лелеет.

Зато недовольны отсутствием внимания рыбки, обитатели аквариума «Накорми рыбку – загадай желание». Раньше посетители закармливали их своими «желаниями», а они лениво проплывали мимо. А сейчас вокруг них все время крутится один и тот же человек – их владелец. Потому рыбки рады каждому посетителю.

Китайская роза Фото: Мария ЛЕНЦ

Китайская розаФото: Мария ЛЕНЦ

- Раньше рыбки ленивые плавали, редко подплывали, - поделилась впечатлениями Мария, посетительница ТРЦ «Планета». – Я давно здесь не была. А сегодня пришла и удивилась. Рыбки сразу подплыли, видимо, соскучились по суете. И так к каждому покупателю подплывают, кто на них внимание обратит.

Раньше каждый посетитель норовил покормить рыбок Фото: Мария ЛЕНЦ

Раньше каждый посетитель норовил покормить рыбокФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что сейчас в ТРЦ «Планета» работает в ограниченном режиме, открыто порядка 82 объектов. Работающие там сотрудники прекрасно знают все требования Роспотребнадзора и неукоснительно их соблюдают. В первую очередь, это соблюдение масочного режима и дистанции.

Рыбки рады вниманию Фото: Мария ЛЕНЦ

Рыбки рады вниманиюФото: Мария ЛЕНЦ

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Огромные пустые коридоры, везде таблички «соблюдайте дистанцию», многие проходы закрыты лентой. Сложно принять, но это торгово-развлекательный центр «Планета». Раньше здесь днем и ночью кипела жизнь, толпы покупателей, полные кафешки, музыка, разговоры… (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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