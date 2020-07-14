В Красноярске в ТРЦ «Планета» во время самоизоляции впервые расцвел редкий экзотический цветок
Режим самоизоляции пошел на пользу растениям в торгово-развлекательном центре «Планета». Неожиданно отреагировал на отсутствие покупателей замиокулькас (в народе именуемый долларовое дерево).
Долларовое дерево в период самоизоляции стало лучше растиФото: Мария ЛЕНЦ
Пустил стрелку, вскоре появился светло-серый початок и вот-вот расцветет. Отметим, что явление это очень редкое. Не у каждого заядлого садовода может зацвести замиокулькас. Сотрудники «Планеты» даже не сразу поняли, что произошло с растением. Вот что они рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск:
Китайская роза усыпана бутонамиФото: Мария ЛЕНЦ
«Замиокулькас вообще не цветет! И тут впервые зацвел! Мы даже не думали, что такое возможно!».
Спокойная обстановка пошла на пользу и гибискусу (он же китайская роза). Весь куст усыпан бутонами, некоторые даже начали распускаться. А раньше ведь никогда не цвел!
За растениями хорошо ухаживаютФото: Мария ЛЕНЦ
Добавим, что в штате торгового центра работает специальный человек, который ухаживает за растениями. Поливает, опрыскивает, протирает листочки - холит и лелеет.
Зато недовольны отсутствием внимания рыбки, обитатели аквариума «Накорми рыбку – загадай желание». Раньше посетители закармливали их своими «желаниями», а они лениво проплывали мимо. А сейчас вокруг них все время крутится один и тот же человек – их владелец. Потому рыбки рады каждому посетителю.
Китайская розаФото: Мария ЛЕНЦ
- Раньше рыбки ленивые плавали, редко подплывали, - поделилась впечатлениями Мария, посетительница ТРЦ «Планета». – Я давно здесь не была. А сегодня пришла и удивилась. Рыбки сразу подплыли, видимо, соскучились по суете. И так к каждому покупателю подплывают, кто на них внимание обратит.
Раньше каждый посетитель норовил покормить рыбокФото: Мария ЛЕНЦ
Напомним, что сейчас в ТРЦ «Планета» работает в ограниченном режиме, открыто порядка 82 объектов. Работающие там сотрудники прекрасно знают все требования Роспотребнадзора и неукоснительно их соблюдают. В первую очередь, это соблюдение масочного режима и дистанции.
Рыбки рады вниманиюФото: Мария ЛЕНЦ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Это уже Планета-онлайн»: как сейчас работает ТРЦ «Планета» в Красноярске
Огромные пустые коридоры, везде таблички «соблюдайте дистанцию», многие проходы закрыты лентой. Сложно принять, но это торгово-развлекательный центр «Планета». Раньше здесь днем и ночью кипела жизнь, толпы покупателей, полные кафешки, музыка, разговоры… (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»