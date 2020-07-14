«Это уже Планета-онлайн»: как сейчас работает ТРЦ «Планета» в Красноярске

Огромные пустые коридоры, везде таблички «соблюдайте дистанцию», многие проходы закрыты лентой. Сложно принять, но это торгово-развлекательный центр «Планета». Раньше здесь днем и ночью кипела жизнь, толпы покупателей, полные кафешки, музыка, разговоры…

Войти внутрь можно только в маскеФото: Мария ЛЕНЦ

После того, как объявили нерабочие дни в конце марта, все изменилось. Работали лишь аптеки и продуктовый гипермаркет. Всего около 22 объектов.

Посетителей просят не снимать маскиФото: Мария ЛЕНЦ

Постепенно, по мере снятия ограничений, заработали банкоматы, салоны сотовой связи, детский мир, зоомагазин. Но большая часть павильонов, торгующих одежной, обувью, косметикой и другими товарами, оставались закрытыми.

Посетителей малоФото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас «Планета» вновь наполняется жизнью. У посетителей уже гораздо больше возможностей. Открылось гораздо больше магазинов, но работать они могут пока, как пункты выдачи заказов.

Действуют ограничительные мерыФото: Мария ЛЕНЦ

Схема такая: заказываете товар на сайте, оплачиваете дистанционно, а после приезжаете и забираете. Если решили прийти за покупками лично, то придется надеть маску и обязательно соблюдать дистанцию.

Соблюдайте дистанциюФото: Мария ЛЕНЦ

Подходите к павильону, но не можете зайти непосредственно в торговый зал. Только указать продавцу на понравившуюся вещь и назвать размер. Учтите, что примерочные пока не работают.

Покупатели находят нужные товары и в условиях ограниченийФото: Мария ЛЕНЦ

Развлекательные площадки по-прежнему закрыты - кинозалы, фитнес-центр, детские зоны, боулинг.

Сложно представить, что раньше здесь были толпы покупателейФото: Мария ЛЕНЦ

- «Планету» пока сложно назвать развлекательным центром, торговым – да, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Юлия Мухина, главный специалист отдела предпринимательства экономического развития администрации Советского района Красноярска. – Хотя на сегодняшний день открылись порядка 82 объектов. Но это все же другая «Планета» - «Планета» онлайн. Отмечу, что «Планета» подготовилась к послаблениям достаточно серьезно.

Еще не работает!Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты в этих отделах прекрасно знают все требования Роспотребнадзора и, как показала наша проверка, неукоснительно их соблюдают. Самое первое – соблюдение масочного режима.

Созданы все условия для соблюдения необходимых требованийФото: Мария ЛЕНЦ

Если кто-то из посетителей торгового центра не пожелает надеть маску, то служба безопасности обязана вызвать полицию. Полицейские в отношении данного нарушителя составят протокол за административное нарушение режима самоизоляции.

Работу торговых объектов проверяют представители администрации и надзорных органовФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в торговом центре усилены меры санитарной безопасности: проводится дополнительная дезинфекция общественных зон в течение дня, регулярно обслуживаются системы вентиляции и кондиционирования.

Посетителей просят не снимать маскиФото: Мария ЛЕНЦ

Обязательные требование – соблюдение масочного режима, надевать перчатки и держаться дистанции 1,5 метра. Благо, площадь торгового центра позволяет это сделать без проблем.

Масочный режим многие стремятся соблюдатьФото: Мария ЛЕНЦ

Многие торговые точки еще закрытыФото: Мария ЛЕНЦ