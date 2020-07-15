Миллион рублей перевела жительница Красноярска мошенникам, при попытке сохранить свои деньги

15 Июль 2020 2020-07-15T11:49:37+03:00

Женщина поняла, что ее обманули, когда деньги упали на счет мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

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48-летняя жительница Красноярска при попытке сохранить свои деньги, лишилась миллиона рублей. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили полиции города.

Женщина рассказала в полиции, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он запугал несчастную, что с ее счета пытаются снять деньги. И предложил вариант, как можно обезопасить средства - снять всю имеющуюся сумму и перевести на резервный счет. Так она и поступила: сняла день в банкомате и перевела на указанный счет. После этого «сотрудник службы безопасности» перестал выходить на связь.

- В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника, - рассказали в пресс-службе МУ МВД «Красноярское». - Напоминаем, что сотрудники финансовых организаций по телефону не будут просить совершать какие-либо финансовые операции. Если вам поступил подобный звонок, положите трубку и обратитесь в ближайшее отделение своего банка или на телефон горячей линии, который указан на карте или официальном сайте организации.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Виновникам грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU