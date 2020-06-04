Спасла деньги, называется: жительница Красноярска перевела мошенникам больше миллиона рублей

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:12:10+03:00

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Жительница Красноярска перевела мошенникам больше миллиона рублей. 59-летняя женщина держала свои сбережения на банковском счету. И считала, что там они находятся в полной безопасности. Так оно и было, пока на днях ей не позвонили с неизвестного номера.

Схема уже старая, не раз опробованная телефонными мошенниками. Об этом сотрудники полиции давно рассказывают гражданам, чтобы те знали и были внимательны. И все равно кто-то попадается на уловки. Вот и на этот раз неизвестный представился женщине сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета кто-то пытается снять деньги.

Поначалу потерпевшая не поверила и прервала разговор. Но затем ей вновь позвонили. На сей раз от имени менеджера банка. И сумели убедить в том, что деньги срочно нужно спасать. Выполняя команды мошенников, женщина перевела им 1 миллион 100 тысяч рублей. А когда опомнилась, пришла в полицию и написала заявление.

Напоминаем важную информацию: сотрудники финансовых организаций по телефону никогда не просят совершать какие-либо финансовые операции, не просят называть данные банковской карты и CVV-код. Если вам поступил подобный звонок, положите трубку и обратитесь в ближайшее отделение своего банка или на телефон горячей линии, который указан на карте или официальном сайте организации.

ИСТОЧНИК KP.RU