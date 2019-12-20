2019-12-20T05:06:51+03:00
Происшествия

В Норильске пожилая женщина перевела мошеннику 1,4 миллиона рублей

Злоумышленник действовал по старой испытанной схеме
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Норильске пожилая женщина перевела мошеннику 1,4 миллиона рублейВ Норильске пожилая женщина перевела мошеннику 1,4 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Норильске 59-летняя женщина перевела мошеннику 1,4 миллиона рублей. Казалось бы, об обманах по телефону сегодня говорят на каждом телеканале, пишут в каждой газете. Да и «сарафанное» радио никто не отменял. Однако люди по-прежнему попадаются на удочку злоумышленникам самым банальным образом.

Вот и на этот раз мошенник был не оригинален, рассказывают «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции. Позвонил и представился специалистом службы безопасности банка. Сообщил, что кто-то пытается похитить со счета пенсионерки ее деньги. Напугал женщину и тут же обнадежил: деньги можно спасти, если перевести на указанный им счет. Затем они вернутся к ней. Женщина так и сделала. В результате собственноручно через банкомат перечислила мошеннику все свои сбережения. И только после этого поняла, что ее обманули.

Полиция Норильска завела уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется розыск подозреваемого. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Позже в полиции заявили, что есть реальный шанс поймать преступников (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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