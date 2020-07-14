«Сломал - мети, копай, убирай!»: как красноярский мэр прокомментировал случаи вандализма в Красноярске

14 Июль 2020 2020-07-14T12:30:11+03:00

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Почему в Красноярске ломают оборудованные места отдыха и что с этим делать? Глава города Сергей Еремин в студии радио «Комсомольская правда» - Красноярск на 107,1 рассказал, что красноярцы, по его наблюдениям, становятся более самоорганизованными, охотно носят маски в общественных местах. Но, несмотря на растущую сознательность жителей, в городе все же остается проблема вандализма:

- У нас много пространств для отдыха: есть экопарк Гремячая грива, Столбы, зоопарк, Торгашинский хребет, набережная, Татышев. Но когда я вижу на фото – сожженные скамейки, сломанные беседки, я испытываю внутреннюю боль, - высказался Еремин.

За вандализм, разрушения в скверах и парках нужно наказывать «принудительными работами на благо города», считает Сергей Еремин.

- Я бы законодательно ввел за подобные нарушения эту действенную меру. Сломал что-то, зафиксировали – мети, копай, убирай. Трудно сказать, что движет вандалами. Они не ощущают город своим, они просто пользователи. А вот когда человек хоть раз лопатой, вилами, метлой что-то сделает для города, у него появится чувство – это твое! - отметил мэр города.

Напомним, что этим летом в Красноярске вандалы разрушили кафе для сусликов на острове Татышев. Ранее в мае на Гремячей гриве сломали и пустили на костер новую деревянную беседку. А в Дивногорске на обустроенной набережной, где все любят фотографироваться и потом постить фото в соцсети, не только ломают, но и воруют уличную мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU