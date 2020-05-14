Где логика: глава Дивногорска застыдил вандалов, разгромивших городской парк

14 Май 2020 2020-05-14T04:11:58+03:00

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Глава Дивногорска Сергей Егоров застыдил вандалов, разгромивших городской парк. На своей странице в Фейсбуке он сделал гневный пост: «Дивногорцы, где логика?! Столько сил город вкладывает в уборку и благоустройство, а происходит то, что можно увидеть на фото. В прошлом году мы благоустроили три крутых общественных пространства. Две наших локации Министерство строительства России внесло в перечень лучших практик всей страны! Что с ними случилось сейчас? Зачем ломать то, что делается для людей? На мой взгляд, это настоящее свинство».

Неизвестные утащили барные стулья с набережной, разрисовывали лавки, испортили качели и перголы. А сквер возле памятника Бочкину и вовсе разбомбили.

«Я каждый день провожу штабы по благоустройству. С коллегами ищем новые варианты развития города, стараемся делать для людей, а тут такое! Я вижу, как красноярцы восхищаются наши красотами, а дивногорцы так небрежно к этому относятся! Стыдно. Должно быть совестно и стыдно».

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ИСТОЧНИК KP.RU