2020-05-13T17:30:18+03:00
Происшествия

«Это дно, ребята»: вандалы на Гремячей гриве пустили на костер беседку

Соцсети взорвались от возмущения [видео]
Ася ЖУКОВА
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На одной из самых красивых видовок Гремячей гривы - теперь пепелище. Фото: стоп-кадр с видео Юлии ВЕРХУШИНОЙ, фейсбук.На одной из самых красивых видовок Гремячей гривы - теперь пепелище. Фото: стоп-кадр с видео Юлии ВЕРХУШИНОЙ, фейсбук.
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На сопке Гремячей гривы вандалы разгромили и пустили на костер новую деревянную беседку. Сейчас вместо нее – вывороченные столбы и пепелище, таким видео поделилась в своем фейсбуке глава агентства по туризму края Юлия Верхушина.

Действительно, смотреть на это без эмоций невозможно. Одну из красивейших видовок экопарка неизвестные превратили в мусорку. Видимо, ни на что больше смекалки не хватило. Решили пожарить шашлыки - это при режиме полной самоизоляции и ЧС в лесах - прямо на смотровой площадке. Свидетелей, скорее всего, не было – отморозков никто не остановил.

julia_verhjulia_verh
Гремячая грива
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Теперь все придется восстанавливать, пишет Юлия Верхушина. Что и делают сотрудники парка – раз за разом, после каждого такого набега.

В парке крадут лавочки (даже забетонированные), вырывают столбы, бросают мусор прямо в лесу, перечисляет глава агентства по туризму. Каждый год из Гремячей гривы приходится вывозить тонны хлама. Пакеты, сигаретные пачки, брошенные мангалы…

- Это дно ребята, - комментируют в соцсетях. – В кого мы превратились?

- Экологическая культура? Нет, не слышали.

К слову, подобный пост недавно опубликовал глава Дивногорска Сергей Егоров. Только в прошлом году там обустроили набережную. А весной началось – разрисовывают скамейки, ломают качели, воруют стулья с набережной. Сквер возле памятника Бочкину буквально разнесли.

- Стараемся все делать для людей, а тут такое! – заключает Сергей Егоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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