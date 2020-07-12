2020-07-12T05:34:16+03:00
Общество

Не убегайте! Спасатели рассказали, как вести себя при встрече с медведем

Шансы выжить все-таки есть
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Бежать не рекомендуетсяБежать не рекомендуетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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После гибели в Лесосибирске 39-летней Анастасии Л., которую медведь задрал на окраине города, спасатели поделились несколькими правилами - возможно, они помогут выжить при встрече с косолапым. Конечно, все понимают, что пересечься с ним на узкой тропинке, - уже колоссальная опасность. Но если уж произошло, надо быть готовым.

Итак, что нужно делать, чтобы избежать встречи с мишкой:

- всегда давайте знать, что вы находитесь в лесу. Можно петь или громко разговаривать, привязать к рюкзаку колокольчик - у медведя чуткий слух, и он уйдет с вашей тропы;

- не оставлять остатки пищи на привалах и стоянках. Ни в коем случае не кладите еду в палатку, в которой собираетесь спать. Запах может привлечь хищника;

- обходите стороной останки животных в лесу — они могут быть добычей медведя.

Если медведь все-таки оказался на вашей тропе:

- если вы увидели медведя, остановитесь и оцените ситуацию. Если хищник не видит вас, потихоньку уйдите;

- если медведь заметил вас, остановитесь! и постарайтесь не выглядеть угрожающе. Говорите с медведем уверенно - это может его успокоить. Медведь может проявить любопытство, подойти и встать на задние лапы - это для того, чтобы обнюхать вас. Если при этом лапы хищника опущены, он не опасен, и можно попробовать потихоньку отступать. Но если медведь идет за вами - остановитесь;

- не бросайтесь ничем в медведя - это может спровоцировать нападение;

- не бегите! Сбежать не выйдет, медведь быстрее.

Если медведь нападает, и отпугнуть его не удалось, то:

- дайте ему понять, что готовы к столкновению: чем агрессивнее медведь, тем агрессивнее вы должны реагировать - повысьте голос, стучите палкой по деревьям;

- в самый последний момент упадите на землю - на живот, немного раскинув ноги, или свернитесь клубком. Не позволяйте хищнику переворачивать вас на спину. Не боритесь и не кричите .

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Шок, весь город только об этом и говорит… Маленький Лесосибирск (в 200 километрах от Красноярска – в Енисейском районе) потрясла трагедия: на окраине медведь напал на женщину и растерзал ее. Погибшая - Анастасия Л., ей было всего 39, остались дети - сын и дочка, муж (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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