Ударил ножом и лег спать: знакомый убитой в Минусинске женщины-педиатра идет под суд

7 Июль 2020 2020-07-07T06:13:31+03:00

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Подозреваемый в жестоком убийстве женщины-педиатра в Минусинске (Красноярского края) пойдет под суд. Если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

Напомним, все случилось вечером 2 мая 2020 года. К 58-летней Светлане Ф. в гости зашел знакомый. В какой-то момент они начали ссориться. 33-летний мужчина пришел в ярость: сначала избил подругу, а затем схватил нож и ударил четыре раза.

Расправившись с женщиной, он… лег спать. А на следующий день сам позвонил в полицию – во всем признался.

… Светлану Анатольевну в городе знали и любили. Она лечила детей больше 30 лет. Чуткая, внимательная, ей были благодарны многие родители. По данным наших коллег из издания «Ракурс 360», несколько лет назад женщина со своим мужем и сыном попала в страшную автокатастрофу. Супруг погиб, сын уцелел. А Светлана Анатольевна выжила чудом. Вернулась на работу, помогала людям…

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Минусинцы гадают, что же произошло. Погибшую знали многие – она врач педиатр поликлиники межрайонной больницы. 35 лет уже лечит... точнее, лечила детей. Вырастила, что называется, не одно поколение. Мамы очень ее уважали, потому что всегда находила подход к любому маленькому пациенту (подробнее).

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В Минусинске 2 мая жестоко расправились с 58-летней женщиной. Как только информация попала в соцсети, стало известно, что жертвой преступника стала известная многим Светлана Ф., которая много лет проработала педиатром. Около 30 лет она лечила детей, за что ей благодарны десятки местных жителей. Многие до сих пор не могут поверить в случившееся (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU