В Красноярском крае убита врач-терапевт: ее нашли в собственной квартире, изрезанную ножом

Жестокое убийство произошло накануне, 2 мая, в городе Минусинске на юге Красноярского края. Там, в собственной квартире, было найдено тело 58-летней Светланы Фахрутдиновой. Первыми об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. В следственном комитете факт убийства подтвердили, но пока – без подробностей, они будут чуть позже.

Минусинцы гадают, что же произошло. Погибшую знали многие – она врач педиатр поликлиники межрайонной больницы. 35 лет уже лечит... точнее, лечила детей. Вырастила, что называется, не одно поколение. Мамы очень ее уважали, потому что всегда находила подход к любому маленькому пациенту. К тому же дело свое знала, диагнозы ставила безошибочно. И вообще была всегда доброй и приветливой. О ней говорили только хорошие слова. И тем более непонятно: за что ее могли убить?

Это пока предварительная версия, но виновным в гибели Светланы Фахрутдиновой называют ее гражданского мужа. Незадолго до случившегося соседи слышали скандалы в квартире. Пока неизвестно, кто именно позвонил в полицию и попросил приехать. Но когда полицейские зашли в квартиру, они увидели уже мертвое тело. Помочь женщине ничем было нельзя, она скончалась от множества ножевых ранений.

Подозреваемый – сожитель Светланы Фахрудиновой – находился рядом, покорно дал себя задержать. И даже признал свою вину. Есть информация, что ранее он уже был судим.