«После преступления мужчина уснул»: следователи раскрыли подробности жестокого убийства детского врача из Минусинска

4 Май 2020 2020-05-04T03:52:58+03:00

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В Минусинске 2 мая жестоко расправились с 58-летней женщиной. Как только информация попала в соцсети, стало известно, что жертвой преступника стала известная многим Светлана Ф., которая много лет проработала педиатром. Около 30 лет она лечила детей, за что ей благодарны десятки местных жителей. Многие до сих пор не могут поверить в случившееся.

По подозрению в убийстве был задержан 33-летний мужчина. Им оказался гражданский муж погибшей. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 105 – убийство. Следователи раскрыли подробности совершенного преступления.

- В ходе совместного времяпрепровождения между женщиной и мужчиной возникла ссора, - рассказали «Комсомольской правде» -Красноярск в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - Он начал наносить женщине удары руками по телу, в том числе по голове, после чего взял кухонный нож, которым нанес несколько ударов, оказавшихся смертельными.

Известно, что после совершенного преступления мужчина уснул в квартире своей жертвы. Утром же сам позвонил в полицию и признался в убийстве. Сейчас подозреваемый задержан. Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По некоторым данным, ранее он уже был судим.

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Минусинцы гадают, что же произошло. Погибшую знали многие – она врач педиатр поликлиники межрайонной больницы. 35 лет уже лечит... точнее, лечила детей. Вырастила, что называется, не одно поколение. Мамы очень ее уважали, потому что всегда находила подход к любому маленькому пациенту (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU