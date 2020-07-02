2020-07-02T11:35:12+03:00
Происшествия

7-летняя девочка с годовалым братом выпала с 4 этажа в Красноярске

Мать ушла в магазин
Ася ЖУКОВА
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7-летняя девочка с годовалым братом выпали с 4 этажа в Красноярске.7-летняя девочка с годовалым братом выпали с 4 этажа в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Семилетняя девочка вместе с годовалым братом выпала с балкона четвертого этажа в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю и Хакасии.

Все случилось в четверг, 2 июля, около полудня на улице Ладо Кецховели. По предварительной версии следствия, 25-летняя мать ушла за продуктами в магазин. А дети остались без присмотра. Они играли на балконе, но вдруг сорвались вниз, упали на газон.

Оба попали в больницу с травмами. На место выехала следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.

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Напомним, трагедия произошла 15 июня в 13-этажке на улице 60 лет образования СССР, 42А. По предварительной версии следствия, вечером на балкон дома вышла 28-летняя женщина вместе с сыном 2 лет. В какой-то момент мать отвлеклась на несколько секунд

- Ребенок пролез между перилами и полом балкона, расстояние между которыми 17 сантиметров, - пояснили следователи. – И упал вниз (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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