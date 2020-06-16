2020-06-16T11:42:08+03:00
Происшествия

Пролез под перилами: после гибели упавшего с 8 этажа ребенка в Солнечном возбуждено дело

По признакам статьи «Причинение смерти по неосторожности» [фото]
Ася ЖУКОВА
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После гибели упавшего с 8 этажа ребенка в Солнечном возбуждено дело. Фото: ЧП - Красноярск.После гибели упавшего с 8 этажа ребенка в Солнечном возбуждено дело. Фото: ЧП - Красноярск.
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После гибели упавшего с 8 этажа в Солнечном ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Напомним, трагедия произошла 15 июня в 13-этажке на улице 60 лет образования СССР, 42А. По предварительной версии следствия, вечером на балкон дома вышла 28-летняя женщина вместе с сыном 2 лет. В какой-то момент мать отвлеклась на несколько секунд

- Ребенок пролез между перилами и полом балкона, расстояние между которыми 17 сантиметров, - пояснили следователи. – И упал вниз.

Между полом и решеткой балконов - огромные зазоры. Фото: Юлия ИЛЬЯСОВА.

Между полом и решеткой балконов - огромные зазоры. Фото: Юлия ИЛЬЯСОВА.

Травмы были тяжелейшими, малыш не выжил. Сейчас идет допрос очевидцев трагедии. Кроме того, будет проведена экспертиза, которая установит, были ли допущены нарушения при постройке балконов. И нормально ли, что конструкции не были застеклены, укреплены, а между полом и решеткой существуют огромные зазоры.

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Трагедия случилась утром 15 июня в 13-этажке на проспекте 60 лет Образования СССР, 42 А. По словам жителей района, двухлетний ребенок вместе с матерью находился на балконе в подъезде. Между тем ограждения там могут быть опасными, особенно для малышей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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