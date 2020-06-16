Лежит на скамейке под одеялом: с 8 этажа в Солнечном выпал ребенок
В красноярском Солнечном с 8 этажа выпал маленький ребенок. Спасти его не удалось – малыш погиб, рассказали в паблике «Наш микрорайон Солнечный».
Трагедия случилась утром 15 июня в 13-этажке на проспекте 60 лет Образования СССР, 42 А. По словам жителей района, двухлетний ребенок вместе с матерью находился на балконе в подъезде. Между тем ограждения там могут быть опасными, особенно для малышей, утверждают местные жители:
-Какой это балкон, посмотрите сами! Ни нормального ограждения, ни остекления – одна только решетка ниочемная, а под ней щель огромная.
- Выпал прямо на асфальт.
- Скорая и полиция уехали. Малыш лежит на скамейке под одеялом.
Многие винят мать ребенка. Говорят, что она не уследила, была занята собой. В любом случае так это или нет, разберутся следователи, материалы были переданы в СК.
ИСТОЧНИК KP.RU