Лежит на скамейке под одеялом: с 8 этажа в Солнечном выпал ребенок

16 Июнь 2020 2020-06-16T05:41:51+03:00

С 8 этажа в Солнечном выпал ребенок. Фото: Наш микрорайон Солнечный, Юлия ИЛЬЯСОВА.

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В красноярском Солнечном с 8 этажа выпал маленький ребенок. Спасти его не удалось – малыш погиб, рассказали в паблике «Наш микрорайон Солнечный».

Трагедия случилась утром 15 июня в 13-этажке на проспекте 60 лет Образования СССР, 42 А. По словам жителей района, двухлетний ребенок вместе с матерью находился на балконе в подъезде. Между тем ограждения там могут быть опасными, особенно для малышей, утверждают местные жители:

-Какой это балкон, посмотрите сами! Ни нормального ограждения, ни остекления – одна только решетка ниочемная, а под ней щель огромная.

- Выпал прямо на асфальт.

- Скорая и полиция уехали. Малыш лежит на скамейке под одеялом.

Многие винят мать ребенка. Говорят, что она не уследила, была занята собой. В любом случае так это или нет, разберутся следователи, материалы были переданы в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU